На конкурс «Україна в стилі еко», оголошений в області навесні нинішнього року, вже надійшло 19 проектів. Його ініціювали громадські організації, діяльність яких передбачає реалізацію природоохоронних заходів, розвиток біорізноманіття та поліпшення екологічної сфери. Комісія з оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів, які можна реалізовувати за рахунок коштів обласного бюджету вже нинішнього року, на своєму першому засіданні обговорила результати попереднього аналізу поданих на конкурс пропозицій.
У конкурсі беруть участь проекти, підготовлені громадськими об’єднаннями екологічного спрямування, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, навчальними закладами або природознавчими гуртками учнівської молоді. Основною їхньою метою є формування екологічних цінностей, сприяння духовному зростанню, становленню нових ідеалів і орієнтирів дітей та молоді у взаємодії з природою рідного краю. Кращі проекти схвалено до реалізації. Для цього в обласному бюджеті нинішнього року передбачено 150 тисяч гривень. Є підстави сподіватися, що обласний кошторис і наступного року не зменшить фінансування корисних ініціатив молоді, адже конкурс планується зробити щорічним.