Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Жнива нинішнього літа й справді нагадують битву за врожай, як її раніше називали. Вирощений урожай пшениці збирати важко, бо мало не щодня ллють дощі. Із кожним дощем у зерні зменшується вміст клейковини (важливий показник якості зерна). Багато хто з аграріїв скаржиться, що від погодних катаклізмів псується горох. Разом з тим велика вологість і висока температура сприяють швидкому росту пізніх культур.
Як зазначив начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Ігор Колодка, урожайність ранніх зернобобових становить 44 центнери з гектара, що проти минулорічних 36 —неабиякий прогрес. Нині обмолочено близько половини площ.
Погода ідеальна для кукурудзи, сої, соняшнику, — вважає відомий фермер Микола Булатецький із Черкас. Він вирощує кукурудзу на Полтавщині та в Геронимівці поблизу Черкас. Очікує, що цьогорічна кукурудза дасть рекордний урожай, сподівається отримати від 100 до 120 центнерів із гектара. Рекордний урожай кукурудзи й соняшнику очікують і в інших господарствах.
Погода сприяє й гарному урожаю фруктів. Як розповів фермер Микола Олійник із села Шевченкове Звенигородського району, такого рясного урожаю яблук, як цього року, ще не було ніколи. Якщо не завадять погодні умови сподівається зібрати по 40-45 тонн яблук із кожного гектара саду.
Прогнози експертів щодо цьогорічного врожаю обнадійливі. Хоч про остаточні цифри зібраного збіжжя говорити ще зарано, фахівці прогнозують: коровай цього року буде значно більшим за минулорічний.