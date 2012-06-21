Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
85-річна пенсіонерка Олена Кравчук живе з сином, також пенсіонером, у приватному будинку в центральній частині Черкас. Обидва — інваліди. Якось, іще 2005 року, у системі водопостачання стався порив. Викликали ремонтників. Приїхали, позаглядали, почухали потилиці: тут, мовляв, потрібно все міняти. А хто платитиме? Це ж приватне домоволодіння. Як не просили старенькі допомогти, не вмовили. Це ж грошей коштує! А платити було нічим — копійчаної пенсії вистачало хіба на хлібину та ліки.
Сусіди радили: сходіть до міської ради. Однак звертання до влади так нічим і не закінчилося. Ось так і жили інваліди — без води. Якщо викроять кілька гривень на пляшку, одірвуть від пігулок, то принесе Сергій із сусіднього магазину. Але й самому йому непереливки — ледве пересувається. Ось так і жили цілих 13 років.
Поки місцева телестудія «ВІККА» не оприлюднила сюжет про «безводне» життя стареньких. Як виявилося, все впиралося в п’ятнадцять тисяч гривень, які треба заплатити за ремонт водогону. Оскільки таких великих можливостей у міської влади не знайшлося, навіть для 85-річної жінки, яка багато років життя віддала роботі з дітьми, знайшлися благодійники, громадські активісти і просто небайдужі люди, серед них і Павло Валенчук, які зібрали для стареньких необхідну суму.
Недавно сім’я Кравчуків зітхнула з полегшенням: у будинку зʼявилася вода. Вони дуже вдячні людям, які не лишилися осторонь їхньої життєво важливої проблеми.
Історія проста, як сам водогін. А кому в місті над цим фактом, як кажуть, слід замислитися — то вже інше питання.