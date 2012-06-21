Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Офіційно пляжний сезон у Черкасах, згідно з рішенням виконавчого комітету, триває до 1-ого вересня. Однак ще й у вересні на березі Дніпра, як правило, багато відпочивальників. Упродовж літа воду в Дніпрі біля Черкас вже перевіряли кілька разів. Нині ж вода на кількох черкаських пляжах — «Соснівський-2», «Пушкінський», «Смілянський» та на території розважального комплексу «Бочка» — не відповідає санітарним вимогам. У ній після останніх досліджень, як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Черкаській області, виявили відхилення індексу ентерококів, вмісту кишкової палички та стафілококів. Тому фахівці радять утриматися від купання в річці на цих пляжах.
Аби попередити відвідувачів про забруднення, на території зазначених комунальних пляжів встановили інформаційні таблички.
Як пояснив керівник дирекції парків Володимир Стойко, у місті, на жаль, є чимало несанкціонованих врізок приватних домоволодінь у зливову каналізацію. Тож, неочищені стоки потрапляють у Дніпро й забруднюють його. Це ж стосується і деяких приватних підприємств. Ще один фактор, який впливає на стан річкової води, — дощі, які змивають із доріг бруд і все це теж потрапляє у Дніпро без ніякого очищення.