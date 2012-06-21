Чотирьох працівників черкаської поліції, яких обвинувачують у вчиненні розбійного нападу, судитимуть. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
У середу, 31 травня, прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох працівників управління патрульної поліції в м. Черкаси, які обвинувачуються у незаконному позбавленні волі та розбої.
Так, в січні 2017 року, після доставлення одного з місцевих жителів до Черкаського відділу поліції для складання матеріалів про адміністративне правопорушення, чотири працівника поліції незаконно застосували до нього спецзасоби – кайданки, після чого помістили в службовий автомобіль та вивезли до лісового масиву, розташованого за межами міста. Там правоохоронці нанесли потерпілому тілесні ушкодження, заволоділи його майном і залишили на місці злочину в нічний час без взуття.
У подальшому двоє із зазначених вище працівників поліції підробили офіційні документи про здійснення начебто поліцейського піклування стосовно потерпілого.
Дії останніх двох правоохоронців додатково кваліфіковано за ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
За вчинене особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.