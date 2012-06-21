Вирішенню проблемних питань, які стримують розвиток підприємництва, присвятили свою зустріч голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко та представники бізнесу. Бар’єрів, що стримують розвиток промисловості, в області, як наголошували учасники зустрічі, виникає чимало. Наприклад, дуже важко піддається розв’язанню проблема під’єднання нових підприємств до наявних інженерних мереж. Необхідно вдосконалити процес визначення обсягу сплати пайової участі в розвиток інфраструктури, ставок ввізного мита на сировину тощо.
Проблеми, що постають перед підприємцями, як вважають вони, можна розв’язати на законодавчому рівні. Учасники розмови заручилися в цьому підтримкою голови профільного комітету Верховної Ради України Віктора Галасюка, який узяв участь у зустрічі. Багато ініціатив, з якими виступили підприємці, вже враховано у «Промисловому пакеті реформ», що презентував у Черкасах народний депутат.
Зустрічі представників обласної влади з підприємцями проводять в області систематично. Завдяки їм вдається напрацьовувати дієві механізми усунення бар’єрів на шляху розвитку підприємництва, створення в області максимально сприятливого середовища для становлення бізнесу. Приміром, на недавньому інвестиційному форумі обговорили ідею створення Школи підприємництва. Уже розгортається робота над її реалізацією. Школа насамперед буде розрахована на тих, хто прагне започаткувати власну справу і створити нові робочі місця й можливості.
Майбутні бізнесмени вчитимуться досліджувати ринок, створювати бізнес-моделі, формувати ціннісні пропозиції, налагоджувати маркетингові комунікації, аналізувати фінансові та юридичні аспекти, вивчатимуть основи бухгалтерського обліку, можливості залучення стартового капіталу. Кожному учасникові Школи буде надано індивідуальний менторський супровід протягом усієї програми.