Коза — тварина лукава. Однак весела і корисна. Хіба не так? В народі кажуть: Бог створив людину, а дідько позаздрив і, наслідуючи те творіння, виліпив козу. Та оживити її не міг, тож дихнув на неї Господь. І пішла коза вибриком, не даючись в руки нечистому. Той розгнівався і вхопив тварину за хвоста. Та вона вирвалась, лишившись із куцим залишком. І стала одним з найцікавіших учасників різдвяних свят. А в Чернігові віднедавна й символом зимового фестивалю.
Уже вчетверте відшуміли співи та жарти цього барвистого дійства. «Коза-2017» не лише відтворювала народні обряди, співала, танцювала, а ще й кутею пригощала. Варили її просто в Новорічному містечку на Красній площі. Гості фестивалю мали змогу не лише спостерігати за процесом, а й обмінюватися власними рецептами.
Тим часом чарівна весела ведуча Юлія Богуславка ще й ігри та конкурси влаштовувала. А на сцені радували виступами фольклорні колективи, котрі представляли не лише чернігівський край, а й київський, львівський та рівненський. А ще — донецький «на виїзді», адже через обставини учасники етно-гурту «Дивина» нині переселенці. Та вони хочуть показати, наскільки багаті і яскраві народні українські традиції донецького краю і яка весела та хазяйновита Коза в їхньому фольклорі. Організатора фестивалю Олександру Федоренко радує те, що цей захід привертає до себе все більше шанувальників і до Чернігова «водити козу» їде дедалі більше гостей.