Пів століття лине на українських і світових просторах «Червона рута» Володимира Івасюка. «Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари», — звучать перші її рядки. Чари тут у глибокій українській душі, народному мелосі, красі музики та слів автора.
Ювілей надпопулярної пісні в місті Чортків на Тернопільщині вирішили відзначити рекордом. До того ж аж на чотирьох локаціях. На першу вийшли ті, кому 45 і більше років, на другу — ті, яким 25—45 років. Юнаки та дівчата працювали на третій локації, а на четвертій — наймолодші. Зібралися 614 поціновувачів «Червоної рути». Тон у виконанні відомої пісні задавав тернопільський гурт «Тріода».
Зафіксувати рекорд у номінації «Наймасовіша пісенна естафета» приїхав Павло Горішевський, експерт Національного реєстру рекордів України. Він вручив представникам районної влади відповідні сертифікати про встановлення пісенного досягнення.
У районному комунальному будинку культури відбувся великий концерт відкритого фестивалю-конкурсу української естрадної пісні імені Назарія Яремчука.