На Тернопільщині побували представники Товариства Червоного Хреста з Польщі й німецького міста Бауцен. Вони прагнули налагодити подальшу співпрацю з медзакладами області для надання гуманітарної допомоги. Передусім ішлося про забезпечення паліативних і хоспісних пацієнтів виробами медпризначення.
Торік червонохрестівці Бауцена спорядили на Тернопілля гуманітарний вантаж загальною вагою 5 тонн. Надіслали багатоярусні ліжка, матраци, засоби реабілітації, одяг, мийні засоби, дитячі іграшки, інше. Як поінформували у прес-службі обласної держадміністрації, ці матеріали безкоштовно отримали Бучацький територіальний центр, Коропецький ліцей-інтернат, Тернопільський міський центр зайнятості, а також у Теребовлянському районі — спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат для глухих дітей та геріатричний центр. Представники делегації побували в цих закладах і змогли переконатися, наскільки тут задоволені наданою допомогою.
Передали також допомогу й у зону проведення АТО для воїнів 44-ї артилерійської та 92-ї бригад. Червонохрестівці працюють над залученням закордонних інвестицій для підтримки в області діяльності хоспіса.