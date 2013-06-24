Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» готується реалізувати на Дніпропетровщині проєкт з відновлення шкіл.

«Проєкт актуальний для нашої області, адже плануємо запровадити змішану форму навчання чи офлайн. Умова для цього – наявність у закладі укриття. Маємо субвенцію від держави на їх облаштування. Та аби покрити всі потреби – без допомоги партнерів не обійтися, – зазначила заступник начальника ОВА Ірина Грицай. – Хочу звернути увагу й на профтехи. Там навчають робітничим професіям. І дітям необхідно виходити на практику і навчатися».

Планується допомога у відновленні чотирьох навчальних закладів. У пріоритеті школи, які постраждали в наслідок війни. Кошти можуть бути спрямовані на заміну вікон, ремонт, придбання меблів. А ще – облаштування сховищ.

У громадах, де навчальні заклади не відновлять очну форму, можуть бути створені навчальні центри. Приміщення з необхідною для проведення уроків оргтехнікою.