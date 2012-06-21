На робочому рівні Україна й Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей щодо змісту Меморандуму про економічну та фінансову політику. Це важливий крок до завершення третього перегляду програми МВФ Механізму розширеного фінансування (EFF) та надання Україні наступного траншу обсягом 1 мільярд доларів, який буде зараховано до резервів НБУ. Досягнення домовленостей з МВФ — результат виконання Україною узгодженої з МВФ програми реформ.
Новий меморандум міститиме виклад політики й стратегії, яких планує дотримуватись Україна впродовж наступного етапу програми EFF у 2017—2018 роках, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Програму Механізму розширеного фінансування спрямовано на забезпечення економічного зростання країни шляхом проведення структурних реформ. Після завершення програми, як передбачають її автори, в Україні з’являться умови для самодостатнього розвитку.
А засідання ради директорів цього ключового кредитора нашої країни, присвячене питанню надання четвертого кредитного траншу на мільярд доларів за затвердженою програмою співпраці, відбудеться у другій половині березня. Про це розповів у коментарі голова місії МВФ Рон ван Руден.
«МВФ досяг угоди з українською владою щодо оновленого меморандуму про економічну й фінансову політику. Це дасть змогу провести третій перегляд програми співпраці, що передбачає застосування механізму розширеного фінансування, а також затвердити технічну доповідь про економічну ситуацію у другій половині березня», — цитує УНІАН коментар іноземного фахівця.
Торік у вересні Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 мільярда доларів після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий мільярдний транш, виконавши для цього ключові умови, а саме: вчасно ухвалено держбюджет на 2017 рік і проведено націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Проте засідання ради директорів з українського питання й надання позики постійно відкладали: спочатку на січень, потім на початок лютого, тепер — на початок березня.
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