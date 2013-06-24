В Україні досить жвавий вторинний ринок дитячих візків. Чи означає це, що українці віддають перевагу дорогій брендовій продукції, яка здатна відслужити ще кілька років після першого користувача? Показники свідчать, що все-таки у лідерах продажу — бюджетні візки. Споживач не звертає уваги на країну походження товару. Нині ця характеристика — не такий важливий критерій якості й надійності, як на початку 2000-х років.

Нині виробництво багатьох брендів розміщено в азійських країнах. Потужні сучасні автоматизовані лінії виробляють високоякісні товари, які проходять кілька етапів різних перевірок. Такі компанії, як Chicco (Італія), KinderKraft (Польща) та Carrello (Китай) змогли розробити бюджетні колекції з високими експлуатаційними характеристиками.

Фабричні дитячі візки — і трансформери на всі сезони, і легкі моделі для літніх прогулянок, і люльки доходять до вторинного ринку в цілком прийнятному стані ще й тому, що українські сім’ї частіше експлуатують кілька моделей. Спочатку для новонародженої дитини, потім обирають прогулянковий візок чи трансформер два в одному. Асортимент візків економ та середнього цінового сегменту можна оцінити на сторінці інтернет-магазину «Панама» за посиланням:https://panama.ua/categorys/76291/.

Дитячі візки в топах вторинного ринку

Найкращі фабрики нині працюють у Польщі й Китаї. Саме продукція польських та китайських виробників влаштовує українців за параметром ціна / якість. Попит та ту чи іншу модель залежить від сезону. Узимку візок має бути теплим, а влітку, навпаки, з максимальною вентиляцією і сітчастими вставками. Але лідери продажу поки що незмінні. Це товари брендів:

• Chicco — візьки й автокрісла цього бренда дуже популярні, їх часто наводять як приклад, яким має бути ідеальний продукт такого типу.

• Britax — міжнародний проєкт, який випускає візки, дитячі крісла для автомобілів і велосипедів у середньому ціновому сегменті;

• El Camino — інженери компанії постійно працюють над удосконаленням візків, щоб використані матеріали були екологічно чистими, механізми не тільки не загрожували дитині, а й надійно захищали від зовнішніх ризиків.

• Carrello — українська торгова марка з демократичними цінами.

Обираючи модель, покупці зазвичай враховують зручність конструкції, вагу, складність транспортування, можливість очищення, особливості системи зберігання, маневреність та ергономіку. Сучасні матеріали довговічні, стійкі до бруду, захищені від впливу сонячних променів, тривалий час зберігають охайний вигляд, тому візки на вторинному ринку мають попит.