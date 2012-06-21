Полтавщина повністю готова до нового опалювального сезону. Ще 15 вересня там уже було комплексно підготовлено 6737 житлових будинків. Це 100% плану. З них 5180 — комунальної форми власності, ОСББ та ЖБК — 1102 будинки та 455 відомчих. Усі об’єкти соціальної сфери, зокрема 657 шкіл, 625 дитячих садків і 137 медичних закладів і лікарень. Капітально відремонтовано 400 тисяч квадратних метрів міських вулиць і доріг. Це також 100% плану. Підготовлено 160 одиниць спеціалізованої прибиральної техніки. Про це на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.
Згідно з його інформацією, вже на той момент на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства області відремонтували або замінили 71,2 кілометра водопровідних та 3,5 кілометра каналізаційних мереж. Підготували й перевірили 109 водопровідних і 120 каналізаційних насосних станцій. Підготували два водозабори з поверхневих джерел і понад півтори тисячі артезіанських свердловин. Спрямувавши тільки на підготовку та ремонти мереж водопостачання й водовідведення 12,7 мільйона гривень.
У Полтавській області протягом року підготували 755 котелень, серед 486 — комунальних місцевих рад. В осінньо-зимовий період експлуатаційне утримання автодоріг забезпечить 213 одиниць спецтехніки. Для ліквідації ожеледиці та забезпечення безперебійного руху транспорту на дорогах області підготували 45 тисяч тонн піску та 7 тисяч тонн технічної солі. Крім того, у разі снігопадів на ділянках доріг, де можливе сильне засніження, планують встановити 1300 деревних снігозатримувальних щитів.
«Маємо подбати, щоб узимку на дорогах Полтавської області було безпечно. І щоб транспорт міг спокійно курсувати попри сніг та ожеледицю. Для цього всім службам необхідно працювати злагоджено», — додав Роман Товстий.
Вчасно підготувалися до холодів й основні постачальники тепла й комфорту в житлах людей газівники. Під час підготовки підприємство «Полтавагаз», якому, до речі, нещодавно виповнилося 60 років, виконало комплексне приладове обстеження підземних газопроводів протяжністю 2047 кілометрів, техобслуговування обладнання 2086 ГРП та ШРП з перевіркою працездатності запобіжно-скидних та запірних пристроїв. Крім того, згідно з графіком, виконує техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Газівники вже обстежили майже 87 тисяч газових приладів. На 1863 одиницях устаткування припинили газопостачання, тому що його експлуатували з порушеннями правил безпеки.
Принагідно обговорили ситуацію щодо матеріальних резервів, які необхідні для запобігання й ліквідації надзвичайних ситуацій. У регіональному матеріальному резерві перебуває матеріалів на майже 2 мільйони гривень. Це трохи більше, ніж половина необхідного, але комплектація резерву триває. До цих матеріалів належать: паливно-мастильні та будівельні матеріали, засоби пошуку вибухонебезпечних предметів, намети, мотопомпи, засоби для ліквідації епідемії (пташиного та пандемічного грипу, АЧС).
З початку року з регіонального матеріального резерву витратили матеріалів на понад 110 тисяч гривень. Кошти пішли на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. У районах і містах обласного підпорядкування матеріальних резервів створили на 4,7 мільйона гривень, що становить 62% плану.