Згідно з ч.4 ст.24 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника, частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менша, ніж 24 календарні дні.
За бажанням працівника після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки, за решту днів невикористаної щорічної відпустки за цей самий робочий рік може бути виплачено грошову компенсацію.
Наприклад, якщо тривалість щорічної відпустки працівника — 28 календарних днів (24 календарні дні — щорічна основна відпустка і 4 календарні дні — щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці), то за умови використання працівником за відповідний робочий рік щорічної відпустки тривалістю 24 календарні дні за 4 календарні дні він може отримати компенсацію.
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ст.19 Закону України «Про відпустки»), не належить до виду щорічних відпусток, передбачених п.1 ч.1 ст.4 Закону України «Про відпустки», тому на неї не поширюються вищенаведені умови компенсації щорічних відпусток.
Грошова компенсація за додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, допускається лише у разі звільнення працівника.