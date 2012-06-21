Вартість святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, які надаються профспілковими організаціями дітям членів профспілки, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
При цьому, дитячі святкові подарунки, які надаються профспілковими організаціями дітям членів профспілки, не оподатковуються при виконанні наступних умов:
♦ такий подарунок містить лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва, а також фрукти незалежно від країни виробника;
♦ загальна вартість новорічного дитячого подарунка не перевищує 8 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року.
У цьому році ця сума становить 110 грн. 24 коп.
Разом з тим, гранична вартість квитків на новорічні дитячі вистави, які надаються профспілковими організаціями дітям членів профспілки, для звільнення від оподаткування податком на доходи, не встановлена.
Отже, вартість квитків на новорічні дитячі вистави, які надаються профспілковими організаціями дітям членів профспілки, податком на доходи не оподатковується незалежно від вартості квитків.
Зазначена норми передбачена Законом України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. №2117-ІІІ.
Цей Закон, як виняток з Податкового кодексу України, діє щорічно в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року.
Прес-служба головного управління ДФС у Дніпропетровській області