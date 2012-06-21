Центр розвитку підприємництва запрацював у Рівному під дахом міського центру зайнятості. Чи ж побільшає в місті підприємців та, відповідно, робочих місць?
— Від початку року за сприяння служби зайнятості 42 особи отримали одноразову грошову допомогу з безробіття для організації підприємницької діяльності. На перший погляд, небагато, та й кошти не такі вже великі. Але, повірте, перші кроки в бізнесі з такою підтримкою зробити можна. Принаймні, ми знаємо, що колишні безробітні забезпечили роботою не лише себе, а й створили додаткові робочі місця, сумлінно сплачують податки і радо діляться цим досвідом з іншими, — каже заступник директора обласного центру зайнятості Тетяна Новорок.
Отож щойно відкритий комунікативний майданчик — це реальна підтримка як для підприємців-початківців, так і для тих, хто вже має досвід ведення власного бізнесу. Адже мета його створення — розбудова системи консалтингових послуг у сфері бізнес-планування та розвитку власної справи. Тут можна отримати безкоштовні консультації з питань державної реєстрації суб’єктів господарювання, ліцензування, патентування та сертифікації підприємницької діяльності, відповідних нюансів податкового та трудового законодавства.
Вже у перший день роботи центру стартував майстер-клас «Виробник художніх виробів з лози», семінари-тренінги «Як розпочати власну справу», обмін досвідом серед бухгалтерів.
До слова, подібний центр уже працює у Сарненському районі, а незабаром відкриється у Дубенському міськрайонному центрі зайнятості.