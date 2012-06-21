Укрінформ розібрався, якою ж буде зима 17/18 і чи виправдані «страшні» прогнози синоптиків, які з’явилися у ЗМІ.

Зима близько. В Карпатах випав перший сніг, а в ЗМІ починають з’являтись апокаліптичні прогнози погоди на наступне півріччя. Один з таких прогнозів — на порталі expres.ua — де автори, не підбираючи слів, пророкують найхолоднішу зиму за останні 100 років. Посилаючись на експертів британського видання Mirror, вони обіцяють багато снігу, пронизливий вітер, і сильні морози, подекуди до -30 градусів. І так — тиждень за тижнем – до самого березня, без жодних відлиг.

Втім, досвідчених споживачів інформації такі прогнози вже давно не дивують, і, тим паче, не жахають, адже вони з’являються… щорічно. Згадаймо, минулого року також прогнозували найхолоднішу зиму за останні сто років — наприклад, ось тут, тут, або тут. Що цікаво, кожне друге видання «для особливого страху» акцентує увагу саме на тих-таки 100 роках. Чому? Бо це дуже велика умовність! Навряд чи хтось детально пам’ятає, яка була зима навіть не в 1917-му, а в 2007 році. А тому оперувати такою цифрою може кожен, не боючись шквалу критики на свою адресу, мовляв, навіщо ця, настільки банальна дезінформація. Крім того, усі щорічно сходяться на думці, що зима, окрім лютої, буде ще й довгою, а початок весни завжди анонсують в середині квітня. Співпадіння? Не думаю...

Втім, такі новини — про найхолоднішу за 100 років зиму, за відсутності інших, більш адекватних прогнозів, не залишають нічого іншого, аніж взяти їх до уваги. І треба добряче їх “відфільтрувати”. Укрінформ і вирішив це зробити, принагідно спробувавши знайти відповідь на питання, чого нам реально варто очікувати від зими 2017-2018.

Яка ж вона, найхолодніша зима за 100 років?

Прогноз від expres.ua посилається на коментарі британських кліматологів виданню Mirror. Основна теза — людство очікує щось на кшталт міні-льодовикового періоду. Причина — поступове зменшення кількості сонячних плям, яке спостерігається періодично. Ці сонячні плями — зони, де температура значно менша (4500 К — градусів по шкалі Кельвіна), ніж на решті поверхні Сонця (близько 6000 К), і внаслідок теплообміну “виплескують” магнітні поля. А це і є сонячна активність, на яку так люблять посилатись прогнозисти, мовляв, коли вона низька — температура на Землі зменшується.

В контексті цих страхітливих прогнозів автори люблять згадувати далеку-предалеку, але нібито найхолоднішу в історію зиму, 1708 — 1709 років. Тоді в Європі фіксувалась температура до — чесно кажучи, невідомо скількох градусів за Цельсієм, адже тоді він ще не народився, і тим паче не придумав свою шкалу. Втім, в той рік ґрунт промерз майже на метр вглиб, озера та річки замерзли, загинули оливкові дерева та виноградники на Півдні Європи. Після того в деяких країнах наступив голод, наприклад у Франції, де від нього загинуло понад 600 000 осіб. Але були й зими значно холодніші.

А між тим, дякуючи стрімкому розвитку технології консервації, яку так активно використовують наші мами і бабусі, з голоду ми навряд-чи помремо. Запасів їжі, принаймні в Європі та більш-менш розвинених країнах, вистачить на кілька десятків зим, не кажучи вже про одну. Хіба що знову яблука померзнуть...

Народні синоптики кажуть, що люті морози таки будуть. Офіційні кажуть — навпаки

Британські прогнози, що не дивно, стосуються в більшій мірі тільки свого Об’єднаного королівства та його мешканців. А Україну від них відділяє ледь не вся Європа. Тому такі жахіття, які прогнозуються, варто як мінімум адаптувати під наші реалії.

Українські народні синоптики здебільшого погоджуються з британцями — зима буде холодною. Наприклад, Володимир Деркач з Волині прогнозує досить холодну осінь — сніг в жовтні та листопаді і потепління напередодні новорічних свят. А справжні, “люті” морози — вже з початку січня. З ним погоджується і інший народний синоптик — Леонід Горбань. За його словами, жовтень буде холодним, а в останніх числах очікуватиметься мінусова температура, а листопад — ще холоднішим.

А апокаліптична зима, на думку Леоніда Горбаня, таки буде. “Люті холоди бувають раз на 32 роки — а були в 1921, 1953, 1985 роках. Суцільні морози зі зниженням нічної температури місцями до -28...-32 градусів будуть з початку грудня і аж по 27 березня. Щодо снігу, то випаде в середньому до 35 мм опадів на місяць. Це шар товщиною близько 30 — 35 см .” Між іншим, зазвичай в Карпатах кількість опадів вдвічі більша за решту території України, і на це також треба зважати.

Але не такий страшний чорт, як його малюють. За останні сто років бувало й холодніше, аніж обіцяє народний синоптик. Чого вартують тільки початок 40-их років, про які сотні раз написано в історичних книжках чи мемуарах людей, що пережили окупацію. Відомо, що існує достатньо переконлива версія, що саме люті морози були в числі основних чинників, які завадили фашистській Німеччині ще в 1941-му подолати Радянський Союз. А ще можна згадати морози взимку 1995—1996 років, коли мінусова температура не вище -10, як встановилася в грудні, так і протрималась без жодної відлиги аж до другої половини березня. За спогадами очевидців, холод стояв неймовірний.

На думку заввідділом кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного НДІ Вазіри Мартазінової, цьогоріч можна очікувати холодної зими, подібної до тих, які були в 1950 —1960 роках. Втім, холод триматиметься не усі три місяці. “Зима очікується нестійкою, холоди будуть змінюватися відлигою, звичайно, може бути і -30°С, але говорити про те, що ми всю зиму будемо страждати від сильного холоду, не можна" — зазначає метеоролог.

В той же час очільник Укргідрометцентру Микола Кульбіда взагалі не бачить підстав для особливого занепокоєння щодо зими 2017 — 2018. "З останніх 20 зим 17 були теплими, а середня температура в зимові місяці піднялася за ці роки з +2 до +2,5 градусів, що, з наукової точки зору, дуже багато, — вважає Кульбіда. — Кількість зимових днів з мінусовою температурою постійно скорочується. Так, будуть і сильні 20-30 градусні морози, але говорити про те, що нас очікують місяці холодів — не варто".

І кому ж вірити?

Звісно, офіційна метеорологія часто суперечить народній. Але ж в цьому випадку прогнози — кардинально різні. Крім того, прогнози наразі стосуються здебільшого середньомісячних температурних показників, а це — теж умовність. Є ж народні повір’я про морози на Водохрещу, на Різдво, які буває підтверджуються, а буває — ні. А на Новий рік останнім часом, навпаки, не дуже холодно. То що ж, виходячи з цього, зими вважати теплими чи холодними?

Розставити крапки над “і” щодо цьогорічної зими спробувала популярний нині синоптик «з котом» — Наталя Діденко. На її думку, довгострокові прогнози на кшталт міні-льодовикового періоду робити не варто. “Реальні, з хорошою ймовірністю, прогнози погоди мають сенс на одну-три доби. Тенденція може бути до 7—10 днів. Прогнози погоди на місяць, сезон, тим більше рік — це фантастика,” — зазначає синоптик. “Щойно починається осінь, кожного року десь з’являється стаття — народного синоптика, відомого синоптика, американського синоптика, шведського синоптика, всесвітньо відомого синоптика, відомого метеоролога в Європі — словом, кого завгодно, аби лише з красивим епітетом, про страшну, люту прийдешню зиму з жахливими морозами. Цього року жахіття підсилюються прогнозами, що вересень — фактично останній місяць тепла і вже у жовтні оце все і почнеться. Люті морози охоплять усю земну кулю. Усю. Неймовірно те, що притомні люди кожного року тривожно та зацікавлено реагують на подібні речі.”

Втім, не будемо взагалі не звертати уваги на дослідження британських метеорологів, які прогнозують люті морози. Так само, як і слова українських народних синоптиків, а тим паче — спеціалістів. Давайте просто їх не забудемо, а відтак — перевіримо, як буде насправді. Можливо, всі вони частково мають рацію, а частково помиляються. А, можливо, хтось один правий, а решта — дезінформують. Але варто затямити, ми не можемо стовідсотково дізнатись, яка погода буде взимку, влітку, восени, за рік, за два, за п’ять. Але ж так хотілось би...

Микола Романюк, Київ