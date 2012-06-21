Другого вересня національна збірна України з футболу зійдеться у відбірному поєдинку до чемпіонату світу з футболу-2018 зі збірною Туреччини. Команди нині сусідять у турнірній таблиці групи І. Тож від результату матчу, який відбудеться в Харкові, без перебільшення залежить доля однієї з путівок на світову першість.
29 серпня підопічні Андрія Шевченка провели відкрите тренування на харківському стадіоні «Металіст», а головний тренер національної збірної розповів про готовність команди до важливого матчу. За його словами підготовка йде за планом, усі здорові. Зокрема, у доброму настрої доєднався до команди Андрій Ярмоленко, який нещодавно перейшов до дортмундської «Борусії», і тепер має додаткову мотивацію для старання.
Одна з позицій, яка хвилювала тренерський штаб, нападники. Тож готовність запрошених форвардів ретельно перевірять. На жаль, серед тих гравців, котрих викликали, не всі мають достатньо ігрової практики. Були певні застереження й щодо позиції правого захисника.
Водночас інформації про майбутніх суперників достатньо. «Ми подивилися на склад турецької команди, оцінили гравців, яких викликав Мірча Луческу. Тренер робить ставку на досвідчених. Він добре знає український футбол, я з повагою ставлюся до нього. Бажаю йому успіху, проте — не в матчі з Україною», — цитує Шевченка офіційний сайт ФФУ.
У свою чергу призначений на початку серпня на посаду головного тренера збірної Туреччини добре відомий українцям Мірча Луческу на прес-конференції оцінив майбутнє протистояння по-своєму: «Наступні матчі дуже важливі для нас. Тому я зібрав найкращих гравців, найдосвідченіших, які можуть продемонструвати максимальну самовіддачу на полі і мають неймовірну мотивацію».
Українська збірна, за словами фахівця, чудово організована і фізично сильна команда. Тож турецькі футболісти намагатимуться позбавити наших вільного простору і збираються вигравати завдяки техніці та досвіду.
«Я маю тривалу історію протистояння з багатьма гравцями зі збірної України і вони прагнуть перемогти мене, але у них не вийде», — цитує Луческу офіційний сайт Федерації футболу Туреччини.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»