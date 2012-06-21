Мінлива погода вже не один рік псує нерви аграріям навесні. Ось і на кінець цього тижня протягом кількох днів метеорологи прогнозують 12 нічних градусів морозу. Зважаючи на те, що сніговий покрив на полях останніми днями активно тане, «Урядовий кур’єр» поцікавився в експертів, чи зашкодять такі вибрики природи озимині та плодовим деревам.
Експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Петро Лахай розповів, що втрати озимини будуть трохи більшими за торішні. Але підкреслив, що у 2017-му озимина перезимувала найкраще за останні 5—10 років. «Торік втрати були не більш як 5%. Нинішнього року до 15 лютого було вдосталь снігу, не було морозів, тому втрати прогнозувалися на рівні 2 — 3%. Тепер, зважаючи на перепади температури та морозну погоду без снігу в деяких регіонах, йдеться вже про прогноз на рівні 10% — тобто 2018-й буде стандартним роком. До речі, самі аграрії щороку закладають 10—20% втрат», — зазначає експерт.
І додає: «Головне, щоб тиждень не трималися морози в безсніжжя. Два-три дні навіть за мінус 15 не спричинять стресового стану в рослин. Тож прогнозовані перепади температури озимині до кінця березня не страшні, бо вона перебуває в стані сну. А почне рости лише за умови прогрівання землі до 10—12 градусів протягом п’яти—восьми днів — десь на початку квітня. Плодові дерева взагалі перебуватимуть у сплячці до 15 квітня. І мороз шкідливий не брунькам, а цвіту. До речі, торік через примхи погоди прогнозували до 40% втрати врожаю плодових. Але зрештою певна втрата цвіту компенсувалася якіснішими та більшими плодами».
Водночас, заввідділом технологій утримання бджіл та виробництва продукції бджільництва Інституту бджільництва ім. П.І. Прокоповича Олександр Міщенко радить пасічникам, які утримують бджіл не в спецприміщеннях–зимівниках, а на відкритих майданчиках, провести ревізію умов перебування бджіл безвідносно до коливань температури повітря. «Фізіологічний стан бджіл, кількість кормів — усе це впливає на хід зимівлі. Оскільки ми мали теплу осінь, то, зокрема, запаси кормів зменшилися, а в деяких сім’ях навіть з’явилося поповнення. Тому треба додати трудівницям харчів — підготуватися до похолодання. І тоді прогнозовані примхи погоди не позначаться на бджолах», — резюмує він.
ОФІЦІЙНО
Як повідомили «Урядовому кур’єру» в Міністерстві аграрної політики України, станом на 02.03.2018 р. обстеження посівів озимих зернових культур під урожай 2018-го показує, що із посіяних 7,3 мільйона гектарів сходи отримано на 99,6% площ, із них в доброму та задовільному стані — майже 6,3 мільйона (87%), в слабкому та зрідженому стані — 969 тисяч (13%) гектарів. Приблизно 25,6 тисячі гектарів або 0,4% посівів не утворили сходів.
Крім того, сходи озимого ріпаку із посіяного 1 мільйона гектарів отримані на 99% площ, із них у доброму та задовільному стані 884,9 тисячі (89%), в слабкому та зрідженому стані — 110 тисяч (11%), загинула 1 тисяча гектарів. 14,1 тисячі гектарів або 1% посівів не утворили сходів.
Подальший стан посівів залежатиме від сприятливості погодних умов перезимівлі озимих культур.