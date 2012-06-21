Законопроект щодо декомунізації свят радянського періоду в Україні доопрацюють. Інститут національної пам’яті обіцяє компроміс стосовно скасування 8 березня і травневих свят. Про це розповів голова Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович в інтерв’ю «ЛІГА.net».
«Під час розроблення постанови враховують думки прихильників і супротивників скасування святкових дат. Це спричинило принципову дискусію. Саме цього ми добивалися. Нам прийшло сотні листів —з осудом, погрозами, і з пропозиціями», —зазначив він.
Проект винесли на громадське обговорення. На початку травня з усіма уточненнями і поправками його поставлять на голосування парламенту.