Законопроект щодо декомунізації свят радянського періоду в Україні доопрацюють. Інститут національної памяті обіцяє компроміс стосовно скасування 8 березня і травневих свят. Про це розповів голова Інституту нацпамяті Володимир Вятрович в інтервю «ЛІГА.net».

«Під час розроблення постанови враховують думки прихильників і супротивників скасування святкових дат. Це спричинило принципову дискусію. Саме цього ми добивалися. Нам прийшло сотні листів з осудом, погрозами, і з пропозиціями», зазначив він.

Проект винесли на громадське обговорення. На початку травня з усіма уточненнями і поправками його поставлять на голосування парламенту.

Gazeta.ua 