Ємнісні холодильники на двоє дверей користуються чималим попитом серед покупців в Україні. Моделі цього плану мають не тільки підвищену місткість, але також гідні характеристики, розширену функціональність і поширюються за виправданими цінами. У нашому огляді фахівці інтернет-магазину «Цифра» розповідають, чому варто купити холодильник сайд-бай-сайд.

Переваги моделей

Виходячи з відгуків експертів і призначеної для користувача аудиторії, холодильник з двома дверима має такі плюси:

Великий об’єм камери — місткість цих побутових девайсів становить від 450 до 800 літрів. За рахунок таких показників прилади є оптимальним рішенням для сімей чисельністю 3-5 і більше осіб, а також любителів заготовляти їжу про запас.

Продуманий дизайн — моделі цього плану виконані в широкому форматі. Усередині є великий набір функціональних полиць, відділень і зон для зберігання різних продуктів. Завдяки хорошій ергономіці користуватися такими апаратами набагато зручніше в порівнянні з рефрижераторами вузького і глибокого формату.

Роздільні контури охолодження — Side-by-Side холодильник оснащений камерами з опцією регулювання температури в кожному з таких резервуарів. А найбільш технологічні апарати комплектуються парою компресорів. В результаті користувач може вимикати охолодження основних камер або морозилки окремо.

Наявність фреш-зони — холодильник сайд-бай-сайд з таким відсіком розрахований на тривале збереження свіжості фруктів, овочів і зелені. За потреби власник агрегату може помістити в цей резервуар їжу з сильним запахом, оберігаючи інші продукти від змішування ароматів.

Технологічність — холодильник з двома дверима часто оснащують LED-дисплеями, електронним керуванням, диспенсерами та іонізаторами, а також генераторами льоду. Власникам таких приладів не потрібно виконувати розмороження вручну. Адже ці моделі підтримують технологію Full No Frost.

Що стосується відносних мінусів Side-by-Side холодильників, то на перший план виходить більш відчутна ціна в порівнянні з класичними моделями. Але ці агрегати абсолютно виправдовують заявлену вартість через підвищену місткість, сучасне оснащення, розширену функціональність та інноваційність.

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