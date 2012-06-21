Днями під час торгів, організованих аукціонним домом Phillips у Нью-Йорку, з молотка пішла робота українського скульптора Єгора Зігури «Колос пробуджується». Покупець заплатив за неї 20 000 доларів — сума більш ніж удвічі перевищила оцінну вартість витвору, повідомляє портал української діаспори.
«Після успішних торгів у Лондоні мені запропонували виставити її у Нью-Йорку. Це частина проекту «Післясьогодні». Він складається із серії колосів, кожен з яких передає той чи той стан суспільства або мої внутрішні переживання», — розповів Єгор Зігура в коментарі виданню Bird in Flight.
«Символом цивілізації для більшості людей завжди була греко-римська скульптура — починаючи з епохи Відродження людство спиралося саме на античність, наші цивілізації багато в чому схожі. Але ми досягли більшого, індустріалізація і глобалізація дісталися до всіх куточків планети, вона тріщить під нашим тиском. Це шлях до падіння, — каже Єгор Зігура. — Одна з робіт серії «Колос загинув» була саме про це. Іншу — «Колос повсталий» було створено після Революції гідності.
«Колос пробуджується» — поки що остання скульптура з цього проекту. Вона символізує надію на те, що людство прокинеться і все-таки не переступить останню межу».
Роботи Єгора Зігури почали виставляти на західних аукціонах лише торік. Та навіть за такий короткий термін вони встигли отримати визнання. Сам автор на запитання, чому такий успіх — усе ще рідкість для українського мистецтва, відповідає: «Гадаю, причина в тому, що багато наших художників не стараються створювати щось власне, а наслідують світові тренди, граються в епатаж. Можливо, в сучасному світі не вистачає саме якісного мистецтва».
Митець цінує баланс між активним розвитком і стабільністю. Можливо, саме тому його твори часто поєднують пізнавальний жест, дослідження сенсів, експерименти з матеріалами, які мають стосунок до сучасного мистецтва, і прекрасні класичні, академічні форми. Його філософія втілюється в мудрості, що не потребує додаткових слів.