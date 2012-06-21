У вас бувало так: раптом розумієте, що треба кардинально все змінювати? У героїні книжки «Жашківські равлики» Аліни ситуація склалася саме така. Одного дня вона вирішила змінити своє життя повністю, довести собі й світові, що вона таки чогось варта. Адже можна весь час отак чекати щастя і клясти обставини, а можна, махнувши рукою на обставини, сісти в літак і полетіти, приміром, до Мексики. У пошуках щастя і нових вражень дівчина облетіла півсвіту, та лише повернувшись додому, в Україну, нарешті знайшла те, що шукала: кохання, враження, розчарування і безцінний життєвий досвід. Та хіба тільки це... Зовсім випадково вона зустріла сільського хлопця, з яким і стала щасливою.
— У книжці я хотіла сказати, що не треба шукати заморських принців чи тих, хто має столичну прописку, адже дуже багато гарних хлопців у різних куточках України, — розповіла авторка київська літераторка Юлія Матту, презентуючи книжку в Жашкові на Черкащині. — І навіть якщо це хлопець із глибинки, він може бути ще кращим чоловіком, ніж якийсь там принц. А чому равлики? Бо наприкінці головній героїні хочеться равликів, і вона шукає їх у Жашкові.
Юлія повідала своїм жашківським прихильникам, що не збиралася писати книжку. Просто створювала тексти, розважаючи себе і друзів. А потім вони й порадили Юлії об’єднати тексти й видати першу книжку. Відверте спілкування з жашківцями, великий обопільний інтерес до літератури переконали авторку: слід продовжувати літературні пошуки, адже вони знаходять у серцях читачів гарячий відгук. Незабаром письменниця збирається видати нову працю — у ній ітиметься про Київ і Карпати.