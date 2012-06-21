У Центральній геофізичній обсерваторії повідомили, що з 19 лютого після потепління рівень води в Дніпрі підвищився на
Про це Gazeta.ua сказали в управлінні з питань надзвичайних ситуацій міськадміністрації.
«Є шість районів, які перебувають у зоні ризику: Голосіївський, Деснянський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський та Подільський. Там найбільша кількість водойм. Ми робимо все, щоб водопілля було мінімальне. Щодня моніторимо ситуацію. Київавтодор очищує зливостоки. Де потрібно, вже зараз відпомповуємо воду», — розповіли в управлінні КМДА.
Ризиків тотального підтоплення Києва немає. Цього року в місті випала не значна кількість снігу, додають чиновники.
Щороку проблеми з водопіллям виникають на річках Нивка, Сирець, каскаді озер Опечень на вул. Богатирській, на Дарницькому меліоративному каналі. Щовесни виходить із берегів річка Либідь. Через неї затоплює вул. Старовокзальну, Пестеля, також залізничні колії і трансформаторні підстанції.