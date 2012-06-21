30 травня Київтрансгаз припинив газопостачання столичної ТЕЦ-6 через борги Київенерго, у віданні якого перебуває ТЕЦ, перед НАК «Нафтогаз». Енергетики кажуть, що не можуть отримати кошти від боржників. За словами фіндиректора Київенерго Тетяни Грязнової, компанії заборгували 1,4 мільярда гривень споживачі, 1,4 мільярда становлять некомпенсовані пільги та субсидії за тепло, і ще 0,8 мільярда — некомпенсована різниця в тарифах за минулі роки. Борг за транспортування газу до ТЕЦ-6 перевищив 370 мільйонів. З них 108 мільйонів — не профінансовані державою пільги та субсидії за споживачів послуг ТЕЦ-6. Вона забезпечує гарячою водою, а взимку теплом Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви. Нині для жителів цих районів настали перманентні брудні дні.

Навіть 1—2 дні без газу можуть спричинити збій теплогенерації. А ТЕЦ-6 уже 2 тижні як відімкнено. Без газу неможливо використати резервне паливо — мазут. «Без розігрівання парою він почав застигати», — зауважив у вівторок на прес-конференції голова наглядової ради Київенерго Іван Плачков. А головний інженер СВП «Київські ТЕЦ» Віталій Бешун додав: «Щоб мазут на ТЕЦ-6 не перетворився на асфальт, маємо підтримувати температуру на рівні 115 градусів. Зараз 62, при 45 почнуться незворотні зміни. Температура знижується на градус щодня. Отже, у нас ще є 2 тижні. Аналогічна ситуація може бути із ТЕЦ-5, якщо і там припинять газопостачання. Усе залежить від Нафтогазу».

Схожа ситуація може скластися не лише у столиці, а й у багатьох містах. Бо немає жодного ТКЕ, яке б не мало боргів перед НАК «Нафтогаз». Деякі з них, у кого менше споживачів, на літо й самі припиняють подачу гарячої води. За словами члена правління НАК «Нафтогаз» Юрія Колбушкіна, ТКЕ України винні компанії за газ 19,9 мільярда гривень. «Ми виконуємо свої зобов’язання, зокрема закачуємо газ у сховища. Забезпечуємо зобов’язання перед постачальниками, але й вони мають виконувати свої обов’язки», — зазначив він у вівторок під час круглого столу «Субсидії та борги за газ: міфи та реальність».

Теплоенергетики кажуть: щоб зняти гостроту ситуації, держава має компенсувати їм пільги й субсидії. У Мінфіні погоджуються, що коштів на це передбачили мало. «У бюджеті на 2017 рік закладено суму 47 мільярдів гривень на відшкодування пільг і субсидій. За розрахунками, цього мало вистачити, — зауважив заступник міністра фінансів Сергій Марченко. — Коли закінчився опалювальний сезон, побачили, що цього недостатньо. На 1 січня кредиторська заборгованість становила 23 мільярди гривень, на сьогодні — 33. Мінфін за дорученням уряду готує проект змін до бюджету. Суми, яку планують для врегулювання цієї ситуації, буде достатньо, щоб закрити річну потребу. Робимо все, щоб ці зміни ухвалили вже на найближчій сесії Верховної Ради».

«Відключення ТЕЦ-6 — це диверсія. Не можна було Київтрансгазу давати доручення щодо відключення. Це ж не квартальна котельня. ТЕЦ-6 має потужність 600 мегаватів. Це електричні блоки, пікові водогрійні котли. Мазут, який застигає, потім зубами не відгризеш. Піднявся кисень у трубопроводах, а це тисячі кілометрів. Негайно треба дати команду її запускати, інакше вона взагалі не запуститься. А далі шукати шляхи вирішення питання погашення боргів», — радить віце-президент Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло.

Безумовно, борги треба погашати. Теплоенергетичні компанії мають працювати зі споживачами, щоб ті знизили рівень неплатежів. Але, вочевидь, на першому місці на всіх рівнях має бути державницьке розуміння проблеми, щоб ухвалені рішення і кроки не призвели до незворотної ситуації.