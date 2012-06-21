Російський Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити пенсійний вік для громадян РФ.
Про це повідомляють російські «Известия» з посиланням на джерела, близькі до уряду РФ, інформує еizvestia.com.
Відзначається, що питання про підвищення пенсійного віку принципово вже вирішено і тепер йде обговорення, на скільки років він буде підвищений і для яких категорій росіян.
Згідно одному з проектів, має відбутися поступове підвищення пенсійного віку для чоловіків до 65 років, для жінок до 63. Інший варіант передбачає, що росіяни будуть виходити на пенсію в 63 роки, незалежно від статі. Ще один варіант, підготовлений соціальним блоком уряду, виходить з розрахунків виходу на пенсію для чоловіків у 65 років, для жінок у 60.
Джерело повідомляє, що про підвищення пенсійного віку в РФ може бути оголошено в 2018 році, коли буде сформовано новий уряд.
У свою чергу в прес-службі російського Мінпраці заявляють, що рішення про підвищення пенсійного віку поки не прийнято.
Зараз в РФ чоловіки виходять на пенсію в 60 років, жінки — в 55. При цьому середня тривалість життя чоловіків становить 66 років, жінок — 77 (в середньому 71,2 року).