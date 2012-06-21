«Збільшення чи зменшення пенсійного віку на рік-два-три чи навіть на п’ять глобально на пенсійну систему країни жодного впливу не матиме. Це доводить, наприклад, досвід Польщі, де нещодавно, як відомо, пенсійний вік істотно знизили, проте відчутно ні на економіці держави, ні на розмірі самих пенсій поляків це не відобразилося».
Про це повідомив в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» віце-прем’єр міністр Павло Розенко.
«Я критикував пропозиції щодо збільшення пенсійного віку відтоді, як ще не працював урядовцем, а був просто фахівцем соцполітики. Дуже жорстко критикував у 2011 році, доводив, що здобутків не буде, а людям стане значно важче. І з того часу моя позиція абсолютно не змінилася: я його категоричний супротивник.
Як фахівець із досвідом стверджую: питання підняття пенсійного віку для українців нині розглядати не слід, адже в цьому просто немає сенсу. Це ніяк не вплине на збалансування бюджету ПФ, бо там мають вагу і значення зовсім інші чинники. І ще: нині тривалість життя українців занадто низька порівняно із країнами Євросоюзу. І на цьому тлі продовження трудового життя нелогічне. Якщо середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 68 років і при цьому підняти трудовий вік наприклад до 65, то в них просто не залишиться часу, щоб достойно зустріти й провести старість», – наголосив віце-прем’єр міністр.
Тому, за його словами, насамперед маємо сконцентруватися на питанні підвищення рівня й тривалості життя наших співвітчизників, запровадивши необхідні медичні й соціальні реформи, а також створивши фінансові умови для того, щоб вони могли купувати високоякісні продукти харчування. І ось коли врешті побачимо, що життя людей стає тривалішим і якіснішим, як на мене, матимемо передумови повернутися до обговорення питання можливого підняття пенсійного віку. І тоді у влади мабуть, для цього з’являться необхідні та вагомі аргументи. Але не найближчим часом. Нині таких аргументів просто немає.