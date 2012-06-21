Уряд прийняв рішення про те, що з 1 липня 2017 року оподаткування пенсій буде скасовано.
Про це в інтерв'ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів віце-прем’єр міністр Павло Розенко.
«Рішення про те, що пенсіонер має обирати, виходити на пенсію чи працювати, отримуючи лише зарплату, а також щодо оподаткування пенсій, розмір яких перевищує середній, уряд ухвалив три роки тому, повірте, не від доброго життя, і вони далися непросто. На той час, у тих економічних та політичних умовах вони були вимушеними та необхідними. Адже стан справ бюджету ПФ був катастрофічним. Також не слід забувати, що саме тоді було анексовано Крим, а в Україні почалися бойові дії на окремих територіях Донецької та Луганської областей. Тому через тимчасову окупацію ми втратили понад 20% промислового потенціалу, який знищили або захопили сепаратисти. Та навіть тоді, вводячи ці вимушені обмеження, уряд наголошував, що вони будуть тимчасовими.
І ось доказ цього: щойно з’явилась економічна можливість, уряд прийняв рішення про те, що з 1 липня 2017 року оподаткування пенсій буде скасовано. Тому наголошую: як з’явиться нові такі можливість і ресурси, в наших планах — вирішити питання і щодо пенсіонерів, які працюють, щоб вони змогли поліпшити своє фінансове становище власною працею, в кого буде змога та бажання, - наголосив урядовець.