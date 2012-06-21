Наразі немає жодних підстав переглядати ціни на газ для населення і тарифи на житлово-комунальні послуги.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, повідомляє Еспресо.
Він зазначив, що, за даними Нацбанку, сьогодні інфляційні тенденції в Україні є нормальними, а інфляцію стримують в тих рамках, які зафіксовані в держбюджеті.
Така стабільна ситуація продовжується вже протягом тривалого часу і вказує на те, що для перегляду або підвищення ціни на газ для населення немає підстав.
«Тобто, сьогодні немає жодних економічних передумов для підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, підвищення цін на газ для населення. І я переконаний, що цього не відбудеться, я, як член уряду на сьогодні можу чітко говорити, що ніяких рішень про підвищення ціни на газ для населення я особисто не підтримаю», – наголосив Розенко.