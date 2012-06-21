Запровадження електронних трудових книжок нині на часі. Адже маємо відходити від анахронізмів і запроваджувати новітні технології в наше життя. Це значно спростить доступ людей до важливої інформації, а Пенсійному фонду дасть змогу призначати українцям, які досягли належного віку, пенсійну виплату автоматично. Люди не витрачатимуть час на збирання паперів, не оббиватимуть пороги чиновників тощо.
Про це під час засідання уряду 3 червня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також зазначив, що уряд розгляне переведення узгоджень на міжнародні перевезення з паперового в електронний режим. А також Держгеокадастр надаватиме українцям свої послуги в електронному вигляді. Зокрема, це стосуватиметься оформлення документів на земельні ділянки. І зменшить термін такого оформлення з 14 до 2 днів. З 10 червня в країні має запрацювати такий пілотний проєкт.
А ще Прем’єр зазначив, що до 10 червня має відбутися засідання ради для узгодження Меморандуму з Міжнародним валютним фондом щодо надання Україні траншу на 5 мільярдів доларів США.
А задля цього Україна має показати МВФ прозорість діяльності своїх банків, запровадити програму «Гроші ходять за пацієнтом» у медзакладах, налаштувати роботу Антимонопольного комітету на незалежність, якість і прозорість, підвищити стандарти соціального захисту людей та виконання деяких інших маркерів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»