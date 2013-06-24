Кабінет Міністрів продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року. Це дасть змогу організаціям, які завозять гуманітарну допомогу, продовжувати діяльність за звичними процедурами.

Відповідні зміни було ухвалено за підсумками опрацювання зворотного зв’язку від волонтерської спільноти, яка активно долучилася до обговорення проблематики.

Із 1 грудня цього року отримувачі можуть уже почати використовувати цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги.

Триватиме перехідний період з можливістю подання паперової декларації до 1 квітня наступного року. За цей час Мінсоцполітики у співпраці з іншими органами влади та громадянським суспільством опрацьовуватиме конструктивні коментарі та пропозиції для поліпшення правового регулювання процедури ввезення і обліку гуманітарної допомоги.А під час перехідного періоду фонди, громадські організації та інші отримувачі зможуть адаптувати свої процеси до використання цифрової системи та оцінити її переваги, зазначає Мінсоцполітики.