У Катеринополі на Черкащині незабаром відкриють перший в області стерилізаційно-карантинний пункт. Створення таких пунктів у кожному районі передбачено відповідною програмою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. За словами голови Катеринопільської селищної ради Івана Гегедоша, стерилізаційно-карантинний пункт розв’язуватиме проблему поширення безпритульних тварин через відлов, стерилізацію, вакцинацію проти сказу та передачу їх новим власникам. Саме такий європейський механізм лежить в основі районної програми регулювання чисельності безпритульних тварин.
Катеринопіль одним із перших підтримав ініціативу відкриття стерилізаційно-карантинного пункту у межах трьох пілотних проектів, кошти на облаштування яких сучасним ветеринарним устаткуванням вартістю майже півмільйона гривень надано Фондом підтримки місцевих ініціатив при посольстві Канади в Україні. Виконавцем грантового проекту став обласний благодійний фонд «Еко-Центр». Таким чином, протягом 2017 року в області почнуть діяти щонайменше три стерилізаційно-карантинні пункти.
За словами керівника депутатської фракції «Укроп» в обласній раді Андрія Сегеди, який сприяв прийняттю обласної програми, мережа стерилізаційно-карантинних пунктів на Черкащині виконуватиме кілька головних завдань. Так, за допомогою операцій зі стерилізації вона унеможливить появу нових безпритульних тварин, шляхом щеплення їх від сказу контролюватиме ситуацію з епідеміологічною безпекою населення, а загалом — сприятиме гуманізації суспільства, формуванню у майбутнього покоління гуманного й відповідального ставлення до життя людини і тварин, оточуючого світу, підвищить імідж Черкащини як прогресивного регіону, привабливого для іноземних партнерів та потенційних інвесторів.