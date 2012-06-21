Відсьогодні у Києві стартує масштабне прибирання: столичні комунальники наводитимуть лад у дворах та під’їздах, де найбільше скарг на санітарний стан і прибирання. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
«Сьогодні житловий фонд Києва потребує технічної модернізації та значних вкладень, але для того, щоб зробити під’їзд чистим і комфортним для життя, аби двори та дитячі майданчики були в порядку — додаткових коштів не треба. Щотижня житлово-експлуатаційні дільниці (ЖЕДи) обиратимуть 50—60 адрес, де є нарікання на якість прибирання, і наводитимуть там порядок. Для цього підприємства додатково придбали мийні засоби, інвентар. Така акція відбуватиметься щотижня, в четвер, із 9:00 до 12:00», — сказав Петро Пантелеєв.
Він також зазначив, що міська влада й надалі продовжуватиме перевіряти якість надання послуг із утримання будинків і прибудинкових територій.
«Після коригування відповідного тарифу у керуючих компаній в районах зараз є ресурс для забезпечення належного виконання роботи. Тому Житлово-комунальна інспекція в місті Києві (Управління самоврядного контролю) здійснюватиме щотижневі перевірки на основі звернень людей, які звертатимуться зі скаргами на діяльність ЖЕДів», — сказав заступник голови КМДА.