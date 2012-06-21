Читачі серії путівників Rough Guide визначили найбільш красиву в світі країну, якою стала Шотландія.
В опитуванні Шотландія обійшла Канаду, яка посіла друге місце, повідомляє британське видання The Independent.
«Хто може заперечувати, що ці дикі пляжі, глибокі озера і скелясті замки — одні з найбільш чудових і гарних місць у світі?», — йдеться в публікації.
До рейтингу також потрапили Нова Зеландія, Фінляндія, Норвегія і ПАР. Англія посіла сьоме місце, Уельсу читачі віддали 10-ту сходинку.
Шотландські туроператори вважають, що результати опитування залучать в країну більше туристів. «Ми дуже раді, що Шотландія отримала цю чудову нагороду від читачів Rough Guide. Але такі результати не стануть сюрпризом для всіх, хто вже побував у нашій країні», — заявив виконавчий директор національної туристичної організації Шотландії VisitScotland Малкольм Ругхед.
За його словами, в Шотландії всі мандрівники мають особливі враження, які не можна відчути більше ніде в світі. Водночас і гостей, і місцевих закликають поважати природу Шотландії, щоб краса країни збереглася для багатьох наступних поколінь.