На Черкащині під час Шевченківського тижня відбулося багато цікавих заходів. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького два обласні мистецькі колективи — камерний хор «Канон» (диригент Євген Валовенко) та капела бандуристів Об’єднання художніх колективів Черкаської обласної ради (художній керівник — заслужений діяч мистецтва України Йосип Франц) подарували викладачам і студентам незабутні хвилини спілкування з Кобзарем: словом і музикою. У виконанні колективів лунали відомі вірші Шевченка, покладені на музику: «Бандуристе, орле сизий», «Реве та стогне Дніпр широкий», «По діброві вітер виє». В оригінальному виконанні заслуженої артистки України Наталки Мамалиги прозвучав твір Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати» на музику Людвіга ван Бетховена «Місячна соната». Заспівали виконавці й завзятих народних українських пісень.
Прозвучали також фрагменти творів нашого великого земляка. Володарка гран-прі конкурсу читців поезії Тараса Шевченка 2019 року студентка ННІ іноземних мов Анастасія Бринько продекламувала уривок із поеми «Сова».
У межах відзначення 205ї річниці з дня народження Кобзаря та 20-річчя Центру шевченкознавчих досліджень літературознавці вишу презентували дослідження про Шевченка, що побачили світ торік. Професори кафедри української літератури та компаративістики, відомі в Україні літературознавці Володимир Поліщук і Василь Пахаренко розповіли про вихід збірника видань «Шевченкознавчі раритети» та традиційного наукового щорічника «Шевченківський світ». Незабаром спільно з Інститутом літератури, Національним музеєм Тараса Шевченка, а також іншими освітніми закладами тут готуються провести сорокову Шевченківську наукову конференцію.
Про роботу Центру шевченкознавчих досліджень студентам розповів Василь Пахаренко. Він повідомив, що планують налагодити тіснішу співпрацю з національними та державними заповідниками області. Це дасть нові здобутки в царині шевченкознавства, переконані дослідники.
До 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка студентська рада університету ініціювала тематичний флешмоб. Активну участь у ньому взяли студенти з 11 закладів вищої освіти області. Разом вони прочитали поезію «Тим неситим очам…». «Мета флешмобу — єднати українців, а саме українську молодь. Нашим спільним заходом ми хотіли наголосити, що сила завжди в єдності», — зазначила голова студентської ради університету Аліна Козлова.
У холі навчального корпусу №1 відкрито тематичну виставку мистецьких робіт. Їхні автори — студенти кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва. Загалом на виставці представлено 20 робіт. Експозиція поєднала і картини з краєвидами шевченківських місць, і оригінальні витинанки.
Усі заходи, присвячені дню народження Кобзаря, які відбуваються у навчальному закладі, цікаві, підготовлені з душею, позначені активністю молоді.