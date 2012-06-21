Сьогодні у Київському метрополітені відбудеться акція: всі пасажири, які прочитають твори Тараса Шевченка при вході, матимуть змогу отримати безкоштовну поїздку у метро, передає УНН з посиланням на сторінку Київського метрополітену у Facebook.
«Чекаємо на вас з улюбленими віршами біля наших контролерів», — йдеться в повідомленні.
Вірші можна буде прочитати у такий час визначених станціях метро:
12.00 −13.00 — станція «Тараса Шевченка»;
13.20 −14.00 — станція «Контрактова площа»;
14.20 — 15.00 — станція «Майдан Незалежності».