Сьогодні у Київському метрополітені відбудеться акція: всі пасажири, які прочитають твори Тараса Шевченка при вході, матимуть змогу отримати безкоштовну поїздку у метро, передає УНН з посиланням на сторінку Київського метрополітену у Facebook.

«Чекаємо на вас з улюбленими віршами біля наших контролерів», — йдеться в повідомленні.

Вірші можна буде прочитати у такий час визначених станціях метро:

12.00 −13.00 — станція «Тараса Шевченка»;

13.20 −14.00 — станція «Контрактова площа»;

14.20 — 15.00 — станція «Майдан Незалежності»