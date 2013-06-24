Валентин із позивним «Колумб» — військовослужбовець 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Нещодавно у нього закінчився строк контракту за проєктом «18—24», але він вирішив залишитися на службі та підписав новий контракт.

«Хотів мобілізуватися 2022 року, але мене не взяли», — згадує він.

Стати військовим «Колумб» мріяв ще з часів АТО та ООС. Але тоді він був ще дитиною. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він у перші ж дні намагався потрапити до війська. Однак його не взяли.

«Ходив кілька днів поспіль, але мене не брали. Казали, аби йшов навчатися», — згадує Валентин.

Коли ж з’явилася можливість потрапити у військо за проєктом «18—24», він не вагався. Контракт підписав навіть попри те, що ще повністю не закінчив навчання в коледжі, — там залишалося захистити дипломну роботу. Однак освітній заклад допоміг хлопцеві, і диплом Валентин отримав.

У 72 окремій механізованій бригаді «Колумб» служив в окремому розвідувальному взводі. Здебільшого з піхотою на спостережних постах. Але й доводилося брати участь у штурмі. Відверто зізнається, що було страшно, і цей період став для нього серйозною школою.

«Перші виходи все було цікаво. Але після першого скиду на мене з дрона став боятися безпілотників. На наступний вихід іти було страшно. Але коли вже зайшов на позиції, стало легше», — зізнається «Колумб».

Після пів року служби він почав замислюватися: що робити далі? Звільнятися чи залишатися у війську? Більшість знайомих радили йому повернутися до цивільного життя.

«Спочатку я планував зробити перерву, аби трохи відпочити. А потім іти на новий контракт. Деякі мої побратими так і зробили. Вони звільнилися, зробили перерву на кілька місяців, а тепер повертаються та підписують нові контракти», — розповідає він.

Коли його перший контракт добігав кінця, нинішній командир запропонував залишитися у бригаді та перейти на іншу посаду.

«Я вирішив залишитися. Молодий хлопець, є перспективи. Зокрема, щодо кар’єрного зростання у бригаді. Наступного дня після завершення першого контракту я підписав новий. Тепер у мене інша робота, інші завдання. Розповідати про це багато не можу. Загалом мені подобається. Спочатку важко було налаштуватися на новий графік, але вже звик», — розповідає «Колумб».

«Тепер іду на сержантське звання. А потім є плани підписувати новий контракт, щоб іти в офіцери. Принаймні зараз такі наміри, а далі подивимося, як воно буде».

Олександр МАРЧЕНКО,

АрміяInform