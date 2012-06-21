На тлі повідомлень про переміщення військ Росії в Україні та біля її кордонів члени загального комітету з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ закликали РФ до деескалації та підтвердили свою повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Відповідну заяву розміщено на сайті ОБСЄ.

"Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про провокаційні та дестабілізуючі дії Росії в Україні та навколо неї, які можуть призвести до серйозної ескалації цього триваючого конфлікту. Хоча цілі Росії поки не зовсім зрозумілі, не повинно бути сумнівів у тому, що міжнародне співтовариство пильно стежить за цим. Ми закликаємо Кремль до деескалації, відведення військ і до повної поваги територіальної цілісності України", – йдеться у заяві.

Заяву було підписано головою комітету ПА ОБСЄ Річардом Хадсоном (США), заступником голови комітету Костел Некулай Дунавою (Румунія) та доповідачем комітету Лаурінасом Касчунасом (Литва).

Члени загального комітету з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ нагадали про послідовну підтримку ПА щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також про засудження порушень Росією своїх зобов'язань згідно із Заключним Гельсінським актом.

Останнім часом збройні сили Російської Федерації здійснюють нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, на сході і на півдні, а також в окупованому Криму. Крім того, зросла кількість порушень перемир’я на Сході України з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗС України. Паралельно РФ веде пропагандистську кампанію на виправдання можливої агресії проти України.

6 квітня також стало відомо, що тлі стягування військ до українського кордону Росія почала контрольну перевірку боєготовності армії.