Україна та Грузія мають об’єднати зусилля з просування спільних ініціатив на міжнародних платформах. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані.

Глава уряду підкреслив, що Грузія є важливим стратегічним партнером і союзником України, й наша держава послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах.

Сторони також обговорили розвиток торговельно-економічної співпраці. Прем’єр-міністр України відзначив важливість проведення десятої сесії Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з економічного співробітництва.

Денис Шмигаль привітав підписання Україною, Грузією та Молдовою Меморандуму про взаєморозуміння щодо налагодження посиленої співпраці у питаннях європейської інтеграції.

«Членство в ЄС та НАТО є ключовими пріоритетами уряду. Сьогодні Україна рішуче налаштована на прогрес вже проведених реформ, а також продовжує ефективне впровадження Угоди про асоціацію», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль та Давід Залкаліані також порушили питання протидії COVID-19 та забезпечення населення обох держав необхідною кількістю вакцин.

Глава уряду підтримав ідею підписання спільного листа України, Грузії та Молдови до Європейського Союзу щодо можливого створення діючої схеми підтримки для країн Східного партнерства, як та, що нещодавно застосувалась для країн Західних Балкан.

«Ми погодили проєкт листа, і я готовий його підписати якнайшвидше», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував Грузії за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.