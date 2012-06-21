Безвідповідальні українські чоловіки, які відмовляються платити аліменти, будуть позбавлені можливості виїзду за кордон.
Про це сказав на прес-конференції міністр юстиції України Павло Петренко за підсумками робочого візиту до Чернівців.
«Ми будемо робити й інформаційну кампанію, озвучувати прізвища тих осіб, щоб жінки знали таких «героїв» поіменно. Тим більше, що реєстр боржників, який запустило Міністерство юстиції, дає таку можливість, інформація в цій частині може бути відкритою. І, звичайно, не платиш аліменти – не маєш безвіз, не платиш аліменти – не зможеш їздити на автомобілі. Ми будемо приймати системні рішення, в тому числі, про заборону виїзду за кордон», – підкреслив міністр.
За словами міністра юстиції, нині в Україні понад два мільйони виконавчих проваджень щодо несплати аліментів. Більше 500 тисяч дітей не отримують аліменти більше, ніж півроку.
Як відомо, на розгляді в українських судах перебувають 7 мільйонів справ, пов'язаних з виплатою аліментів на дитину. Щоб спростити процедуру їх присудження в інтересах дитини, було прийнято відповідні зміни до законодавства. Якщо Президент їх підпише, аліменти суд призначатиме менше, ніж за дві доби.