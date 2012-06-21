У народі останній день вересня вважався особливим жіночим святом і називався «жіночими іменинами».
Іменинницями 30 вересня є Віра, Надія, Любов та Софія, вони відзначають свій день Ангела.
Історія свята
Історія цього свята бере початок з II століття н. е. У ті часи в язичницькому Римі жила християнська сім'я – вдова Софія, що означає Премудрість, і три її дочки - Віра, Надія і Любов. У розпал гонінь на християн, оголошених імператором Адріаном, за доносом сусідів вдову з доньками схопили і замучена. Дівчаток катували на очах у матері – їм було 12, 10 і 9 років, а материнське серце не перенесло страждань.
З тих пір Софію, Віру, Надію і Любов вважають помічницями у серцевих і сімейних справах.
Традиції: що потрібно робити в цей день
У народі свято називали «бабиним плачем», тому що починався він не з пісень, а зі сліз. В цей день всі жінки повинні були виплакатися. Вважалося, що жіночі сльози здатні захистити сім'ю від напастей на цілий рік: «хто вранці сльози проливає, той сім'ю оберігає».
Жінкам дозволялося не працювати, а починати нову справу, і поготів, не варто.
Потрібно було напекти піч кренделів, влаштовувати щедрі застілля. Жіночі гуляння тривали зазвичай цілих три дні.
Молодь збиралася на «вечорниці», хлопці придивлялися до дівчат і женихався. Свято Віри, Надії і Любові – саме час засилати сватів: адже через тиждень – Покрова, а з неї починається час весіль.
Іван СМЕРЕКА,
для "Урядового кур'єра"