Триває пошукова робота науково-редакційної групи проекту «Місця пам’яті Української революції». Її чергова зупинка відбулася в селі Новопрокопівка Токмацького району й була присвячена вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років і більшовицького терору.
Завідувач сільської бібліотеки Ірина Горбачова зібрала спогади про ті страшні події. Місцеві жительки Людмила Кіпка та Ніна Вольвач розповіли, що за переказами старожилів, восени 1932 року загони НКВС вигнали з Новопрокопівки й навколишніх сіл сотні людей, які не корилися колгоспному рабству. Їх примусово виселили у віддалену місцевість, що називали Кривою або Вовчою балкою. «Ворогів народу» залишили без теплого одягу, харчів та житла помирати в морозному степу.
Лише завдяки небайдужим землякам, які крадькома несли до яру шматки хліба, небагатьом вдалося вижити. Проте вже навесні 1933 року їх відправили на каторжні роботи до Донбасу. Повернутися додому після багатьох років страждань вдалося одиницям. Відтоді балку стали називати Голодною.
Спільно із заступником голови Токмацької райдержадміністрації Володимиром Братищенком та сільським головою Наталією Бут група побувала в балці. На жаль, жодних слідів поховань не збереглося. За кілька місяців на високому пагорбі збираються встановити пам’ятний хрест. Згадка про жертв сталінізму також з’явиться у сквері біля сільського храму, де розмістять брилу з іменами загиблих.
Наступною зупинкою дослідників стало кладовище в селі Солодка Балка. У грудні 1920 року, в розпал повстанського руху проти хлібозаготівель, червоні карателі розстріляли вісьмох селян, які не хотіли віддавати останні запаси зерна.
Багато років могилу дбайливо доглядали, а після падіння радянської влади з американського міста Пристоль дали вісточку родичі загиблого Андрія Мартиненка. Вони знайшли імена інших хліборобів і встановили пам’ятник.
Заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької облдержадміністрації Олександр Зубченко подякував громаді за збереження історичної пам’яті та наголосив, що напередодні 85х роковин Голодомору треба активізувати пошук місць поховань жертв комуністичного терору, щоб повернути пам’ять про наших прадідів, а молодому поколінню розповісти про звірства тоталітарного режиму.