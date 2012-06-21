Бланки лікарняних листів не можуть надрукувати через зрив тендерів. Про це на годині запитань до уряду сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, повідомляє Укрінформ.
«Тендери вже двічі були зірвані, і це був саботаж, ми далі працюємо в міністерстві, щоб завершити цю роботу. Коли оголосили тендер, подали в суд, коли знову потрібно було оголошувати — знову подали в суд. Вже третій раз робимо тендер, сподіваємося, що вони будуть готові», — сказала пані Супрун.
Як відомо, останнім часом в деяких українських поліклініках відсутні бланки лікарняних листів.