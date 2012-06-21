Вчені з NASA отримали нові космічні знімки, зроблені супутником Aqua Satellite за допомогою спектрографа Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, на яких можна побачити Чорне море незвичного кольору.
Про це повідомляє Daily Mail.
«Aqua Satellite NASA отримав приголомшливі фотознімки Чорного моря з космосу, на яких видно, як бірюзові кольори домінують, серед, як правило, темно-синьої води», – йдеться в повідомленні.
На знімках видно, що Чорне море, найтемніше море в світі, змінило свій колір. У деяких місцях замість темно-синього фахівці побачили бірюзовий – найгустішими такі світлі плями є біля берегів Румунії, Болгарії та України.
На думку вчених, це пов'язано з потужною морською течією, яка принесла в Чорне море величезну кількість фітопланктону, а саме – одноклітинних планктонних водоростей кокколітофоріди. Ці мікроорганізми і стали причиною зміни кольору води.