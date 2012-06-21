Ціна на свинину зросли на 40%, і маржинальність – 100%, такого не було вже 8 років.
Таку заяву на Черкаському міжнародному інвестиційному форумі зробила голова Асоціації тваринників України Ірина Пономар. За її словами, проблеми в цій галузі почалися після 2014 року, коли в країні почалася епідемія африканської чуми свиней, яку не змогла зупинити Держпродспоживслужба. Однак сьогодні Україна може стати серйозним гравцем на світовому ринку продукції тваринництва.
Ірина Пономар зазначила, що в українських товаровиробників вже були дуже амбітні плани щодо виходу продукції свинарства на ринок Китаю. Та через почастішання спалахів АЧС ситуація різко змінилася.
«Нам почали закривати експортні ринки Росія, Молдова, Білорусь, що були головними імпортерами нашої свинини. Тому зараз у свинарстві з’явилась інша проблема – різке скорочення поголів’я свиней, цього року воно вже знизилося майже на 10%», – зазначила експерт.
З іншого боку, ті, хто вижив, отримали добрий бонус. Зараз ціна на свинину зросла на 40%, і маржинальність – на 100%, такого не було вже 8 років. Плюс внутрішній ринок свинини зараз відчуває дефіцит на майже 35%. Тому свинарство сьогодні – дуже приваблива галузь для бізнесу.