Останніми днями в засобах масової інформації опубліковано чимало матеріалів щодо обсягу та структури іноземних інвестицій в економіку України. Їх автори акцентують на різних даних, які оприлюднили державні структури. Щоб з’ясувати причини такого різнобою, Мінекономрозвитку надало відповідні роз’яснення.
Як зазначено у документі цієї держструктури, існують два підходи щодо прямих іноземних інвестицій: дані Нацбанку та Державної служби статистики. Вони різняться методологією, джерелами і строками виходу даних. Держстат проводить квартальні обстеження підприємств і підраховує прямі іноземні інвестиції на їх основі. Приміром, наприкінці лютого цього року він оприлюднить річні показники за 2016-й, оперуючи даними за 9 місяців.
Нацбанк, беручи за основу дані Держстату, коригує їх з урахуванням банківської щомісячної звітності. Тому в НБУ є дані за 11 місяців минулого року. Відповідно різниться і статистика: дані Держстату відображають номінальну (балансову) вартість інвестицій, а в платіжному балансі НБУ їх відображають з частковим розрахунком за ринковою вартістю.
Відкрита інформація Держстату, на відміну від даних НБУ, як зазначають в Мінекономрозвитку, дає змогу порівняти обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за країнами-інвесторами, видами економічної діяльності та регіонами. Оскільки міністерство зобов’язане аналізувати стан і тенденції соціально-економічного розвитку України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць для формування державної політики економічного й соціального розвитку в країні загалом і регіонах зокрема, то воно використовує саме інформацію Держстату, деталізовану за регіонами й видами економічної діяльності.
Оприлюднюючи на своєму сайті дані про надходження в економіку України за 9 місяців минулого року прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) обсягом 3,8 мільярда доларів, Мінекономрозвитку скористалося підрахунками Держстату. Базою для порівняння стали дані за відповідний період 2015-го, коли інвестиції за 9 місяців становили 2 мільярди доларів США. Отже, за січень-вересень минулого року їх надійшло майже вдвічі більше, ніж за такий самий період позаторік.
Нацбанк оцінює чистий приплив іноземних інвестицій в Україну за 11 місяців 2016 року обсягом 3,3 мільярда доларів. Із цієї суми 2,242 мільярда — надходження в банківський сектор. За підсумками 11 місяців 2015 року, ці цифри становили відповідно 2,219 та 1,663 мільярда доларів.
Згідно з даними Держстату, за 9 місяців 2016 року в сектор фінансової та страхової діяльності надійшло 1,3 мільярда доларів, що становить 29,7% загального обсягу іноземних інвестицій. Російська Федерація на четвертому місці серед країн-інвесторів. Як зазначають у Мінекономрозвитку, інформацію про обсяги коштів, що надійшли з цієї країни в банківський сектор, за даними Держстату проаналізувати неможливо через торішнє законодавче скасування обов’язкової державної реєстрації іноземних інвестицій.
Відділ економіки
та державного управління