Євро дорожчає через поліпшення економічної ситуації в єврозоні. Про це в коментарі розповів аналітик «Альпарі» Веселін Петков.
«Євро дорожчає не тільки проти гривні, але і проти більшості світових валют з початку березня поточного року. Причинами є поліпшення економічної ситуації в Європі, продовження ультра м’якої грошово-кредитної політики з боку Європейського центрального банку (ЄЦБ). Зростання в єврозоні триває вже 16 кварталів поспіль. ЄЦБ поки не збирається різко міняти курс монетарної політики, що повинно сприятливо вплинути на європейську економіку і відповідно на євро», – говорить аналітик, інформує еizvestia.com.
Оптимістичні економічні прогнози збільшують попит на євро.
«Зростання курсу євро проти гривні останні місяці можна пояснити сильним попитом на євро і розпродажами доларів з боку глобальних інвесторів. Попит також спровокований більш скептичними прогнозами щодо американської економіки, яка перебуває в застої. Ситуація може змінитися в другому півріччі», – додав Веселін Петков.
Національний банк України на 25 липня встановив курс гривні до євро на рівні 30,07 грн. Це на 30 копійок більше, ніж було перед вихідними. В обмінниках євро перетнув психологічну позначку в 30 гривень ще минулого тижня.