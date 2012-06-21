Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Урядова програма «Доступні ліки» стартувала в Україні з квітня 2017 року. Вона дає змогу громадянам придбати низку медичних препаратів безплатно або з невеликою доплатою. Аби одержати препарати за цією програмою, потрібно звернутися до лікаря, який випише рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, яка бере участь у програмі. Однак у Черкасах в останні дні люди наштовхуються на відмови.
Як повідомив журналістам директор департаменту охорони здоров’я Черкаської міської ради Олег Стадник, перебої з роботою програми «Доступні ліки» справді мають місце. А сталися вони через те, що закінчилися договори на відшкодування вартості препаратів. Кошти на це раніше виділяли з бюджету, а потім їх доводили до розпорядників нижчого рівня. Кошти для забезпечення роботи програми були виділені лише на три місяці з початку року. Люди почали інтенсивно користуватися цими послугами, у місті, зокрема, запровадили електронний рецепт. Але строк дії угод з аптеками на асигнування фактично закінчився. З першого квітня головним розпорядником коштів згідно з програмою «Доступні ліки» буде Національна служба здоров’я України, вона ж укладатиме нові угоди і напряму виділятиме кошти на відшкодування вартості препаратів.
Як пообіцяв керівник, з першого квітня робота програми відновиться. Раніше міська влада зверталася і в область, і до центральних органів виконавчої влади з проханням знайти для цього зекономлені кошти, але, напевно, такої економії асигнувань немає.
Також директор департаменту охорони здоров’я зауважив, що не у всіх аптеках можна отримати ліки безплатно чи з незначною доплатою. Така послуга буде доступна лише в тих закладах, які відповідатимуть стандартам Національної служби здоров’я України, зокрема, йдеться про роботу з електронним рецептом.
Перелік аптек, де можна придбати медичні препарати за доступними цінами, з’явиться на сайті Національної служби здоров’я ближче до першого квітня.