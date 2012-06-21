Сучасні антибіотики нищать природний імунітет, а надмірне їх вживання – небезпечне для здоров'я. Після вживання сильних антибіотиків у шлунково кишковому тракті порушується функція мікрофлори (антибіотик вбиває в організмі і корисні бактерії), а це призводить до діареї, поганого травлення та обміну речовин. Щоб відновитися і досягти піку форми потрібні тижні, а то й місяці.
Антибіотик – це речовина, яка здатна блокувати розвиток або призводить до загибелі шкідливих мікроорганізмів, бактерій чи вірусів. Антибіотик – це отрута, яка знищує в нашому організмі бактерії. Вживаючи антибіотик ми труїмо бактерії всередині свого організму, як це роблять, наприклад, з тарганами або мишами, які з’явилися у вашій оселі.
А чи не шкодять антибіотики людям?
«Урядовий кур'єр» підшукав перелік продуктів, які мають властивості природних антибіотиків і не шкідливі для організму.
Цибуля має антибактеріальну та антисептичну властивість. Наші предки вважали, що якщо людина смоктатиме сиру цибулю, вона зцілиться, так як цибуля висмоктує хворобу з тіла.
Для того щоб захиститися вдома від небажаних бактерій і мікробів розмістіть на тарілці порізану цибулю. До речі, при змішуванні цибулі з соком лайма та декількох інших натуральних компонентів, цибуля викорінює стійкі до антибіотиків бактерії кишкової палички.
Капуста має протимікробні властивості, які можуть вбити усі види хворобливих бактерій. Зауважте, що корисні властивості капусти збільшуються під час її квашення. Обов’язково включіть її у свій раціон.
Мед. Вчені визначили, що в меді є один секретний інгредієнт – дефенсин. Це білок, його бджоли додають до меду, коли його виробляють. Мед – це природний антибіотик, який вбиває небажані бактерії і повністю захищає імунну систему від хвороб.
Протягом багатьох століть в народній медицині використовували , як природний антибіотик. Вчені виявили, що кориця є не тільки природним антибіотиком, але і антиоксидантом, при цьому допомагає стимулювати імунну систему. Кориця може навіть зупинити атаку E.Coli. Це небезпечна бактерія, яка викликає багато захворювань.
Шавлія є природним еліксиром для хвороб верхніх дихальних шляхів, допомогає з розладами шлунка, зменшує лихоманку, ефективна при застуді і грипі.
Листя і масло чебрецю є ефективними природними антибіотиками. Тимол, що знаходиться в маслі чебрецю має антимікробні, протигрибкові і антипротозойні властивості.
Розмарин – застосовують при шлунково-кишкових захворюваннях і розладах нервової системи.
Кріп – є природним концентратом рослинного антибіотика. Завдяки своїй бактерицидній дії, кріп пригнічує патогенну флору і сприяє поліпшенню обміну речовин.
Коріандр – натуральний антибіотик. Полегшує болі, спазми, судоми і нудоту, стимулює процес травлення.
Базилік – природний антибіотик. Завдяки своїм бактерицидним і дезинфікуючим властивостям, захищає організм від багатьох інфекцій.
Ехінацея – надає організму антибактеріальну, противірусну, протизапальну дію.
Куркума – природний антибіотик, «ліки від усіх хвороб». Є стимулюючим, зміцнюючим і знеболюючим засобом.
Часник – універсальний антибіотик, здавна застосовувався на Русі як антибактеріальний, противірусний і протигрипозний засіб.
Імбир – природний антибіотик і антисептик. Зміцнює імунітет.
Оливкове листя – один з найсильніших і древніх натуральних антибіотиків.
Екстракт насіння грейпфрута – має дуже сильну антибактеріальну і антивірусну дію, тільки на відміну від звичайних антибіотиків, які вибірково діють тільки на бактерії, екстракт згубно діє на хвороботворні бактерії, на різні мікроби, паразити, грибки, віруси і мікроорганізми.
Гірчичне масло має бактерицидні і антигельмінтні властивості, багате природними антибіотиками