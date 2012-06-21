В Україні головною програмою соціальної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг давно стала програма житлових субсидій. У такий спосіб держава компенсує людям з низькими доходами витрати на оплату житлово-комунальних послуг.

На сьогодні розмір обов’язкової частини платежу за послуги для кожної сім’ї визначається індивідуально за єдиною формулою. Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості: що менші доходи домогосподарства, то менший відсоток обов’язкової плати за послуги ЖКГ.

Постановою Кабінету Міністрів від 06.08.2014 р. №409 (зі змінами) встановлено соціальну норму житла й соціальні нормативи споживання послуг, у межах яких держава надає громадянам субсидії на їх оплату.

Для призначення житлової субсидії у загальному випадку необхідно подати лише заяву і декларацію. Документи подають до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадової особи центру надання адмінпослуг, повідомляє Мінсоцполітики. Решту інформації, необхідної для призначення житлової субсидії, органи соціального захисту населення отримують за запитами від Державної податкової служби, Пенсійного фонду, МВС, органів місцевого самоврядування й підприємств, що надають послуги ЖКГ.

Житлову субсидію призначають у розмірі різниці між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і розміром обов’язкової частини платежу, визначеної для домогосподарства.

Нині таку держдопомогу отримують близько 3 мільйонів домогосподарств. Середній розмір субсидії становив у грудні 2020 року 1731 гривню, у січні 2021-го — 2231 гривню, у лютому 2021 року — 1483 гривні. Лютневе зменшення пов’язане із проведенням перерахунку за січень через зменшення цін на природний газ для населення у лютому та за січень 2021 року. Тобто під час розрахунку розміру субсидії для людей, які використовують природний газ, за січень було враховано інформацію про ціну на природний газ на рівні 8,5—9 гривень за кубічний метр. Загальна сума нарахованих пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2021 року становила майже 7,8 мільярда гривень.

У лютому постачальники газу поінформували про зменшення ціни за січень, тому й здійснено розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 гривні за кубометр і менше, проведено перерахунок сум пільг і субсидій за січень 2021 року. Тож загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить 5,3 мільярда гривень.

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«Урядового кур’єра»